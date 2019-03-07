Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
Февраль 2019 выдался действительно богатым на игровые релизы. Разработчики представили долгожданный шутер Metro: Exodus, бесплатную "королевскую битву" Apex Legends, боевик Far Cry: New Dawn и многие другие.
Техно 24 подготовил для вас традиционную подборку лучших игр месяца, по версии редакции.
Metro: Exodus
Первое место среди всех релизов февраля, по нашему мнению, по праву отправляется к Metro: Exodus. Это не только потому, что над игрой работали украинские разработчики из студии 4A Games, а потому что шутер действительно вышел невероятный.
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Подробнее познакомиться со всеми особенностями игры можно в нашем материале, а подробнее обо всех скандалах вокруг шутера Техно 24 написал еще один материал.
Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео
Apex Legends
5 февраля компания Electronic Arts представила Apex Legends – бесплатный шутер в жанре "королевской битвы" во вселенной Titanfall.
Скриншот из игры Apex Legends
Игру разрабатывает Respawn Entertainment – студия, ответственная за основные игры серии Titanfall. Respawn и EA утверждают, что Apex Legends поднимает планку жанра "королевской битвы" на новый уровень своими нововведениями, такими как "маяки возрождения, умная система связи, продвинутый игровой инвентарь, а также совершенно новый способ высадки на поле боя".
Сюжет
Действие Apex Legends происходит во вселенной Titanfall, а основные механики пришли непосредственно из второй части. Стоит также отметить, что никаких Титанов (огромных боевых роботов) в бою не будет.
Скриншот из игры Apex Legends
Особенности геймплея
Apex Legends представляет собой условно-бесплатную "королевскую битву" на 60 человек, разбитых на команды по три. В отличие от других "королевских сражений" здесь перед матчем вы можете выбрать одного из 8 уникальных персонажей ("легенд") – каждый со своими способностями и ролью в команде.
Скриншот из игры Apex Legends
Также в Apex Legends до начала матча можно выбрать место высадки, а напарников разрешено возрождать. Для улучшения коммуникации внутри команды внедрена система "пинг" – нажатием одной кнопки союзники могут сообщать друг другу о нахождении лута или противников.
Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео
Стоит отметить, и интеллектуальную систему инвентаря, которая при подборе автоматически прикрепит снаряжение на соответствующие и подходящие ему типы оружия.
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Сейчас на всех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One игра распространяется бозкоштовно. Однако за дополнение придется платить отдельно.
Минимальные системные требования
- Операционная системаWindows 7 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730
- Оперативная память6 ГБ
- Свободное место на жестком дискене меньше 22 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Операционная системаWindows 7 (64-бит)
- ПроцессорIntel i5 3570K / соответствующий от AMD
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- Оперативная память8 ГБ
- Свободное место на жестком дискене меньше 22 ГБ
Достижения
За первый месяц существования игра показала невероятный результат: "королевская битва" преодолела отметку в 50 миллионов пользователей. Такой результат делает Apex Legends самой быстрорастущей "королевской битвой" в истории. Например, Fortnite собрала 45 миллионов игроков только за 16 недель.
Статистика Apex Legends за первый месяц – смотрите видео
Отметим, до релиза Apex Legends никак рекламировалась и ее выход стал настоящей неожиданностью.
Far Cry: New Dawn
Проект не является полноценной новой частью, а скорее спин-оффом к Far Cry 5, а также использует большое количество ресурсов предыдущей игры, включая карту мира, локации и персонажей.
Сюжет
История Far Cry: New Dawn начинается через 17 лет после событий Far Cry 5. Религиозный фанатик Иосиф Сид оказался не таким уж и безумным параноиком, и на Землю действительно обрушился ядерный удар. Взрыв уничтожил все живое, позволив планете и ее обитателям переродиться, став сильнее и красочнее.
Трейлер игры Far Cry: New Dawn – смотрите видео
Иосиф был не единственным параноиком в округе Хоуп. Ник Рай также готовился к большому взрыву и построил собственный бункер. За 17 лет ресурсы успели закончиться и люди решили выбраться на поверхность, чтобы разведать территорию.
Скриншот из игры Far Cry: New Dawn
Уцелевших людей из округа терроризирует банда рейдеров во главе с безжалостными Близнецами. Их цель – получить под свой контроль последние оставшиеся ресурсы в этом мире.
Геймплей
Игроку предстоит противостоять им или самостоятельно, или объединившись с друзьями в кооперативном прохождении. Присутствует возможность использовать наемников и спутников-животных, которые помогают бороться с рейдерами и защищать последние базы выживших.
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Базы можно улучшать, прибегая к услугам специалистов, которые, помимо прочего, изготавливают оружие и снаряжение для игрока. Борьба за территорию по-прежнему является важной составляющей игры.
Минимальные системные требования
- Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- Процессор Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске30 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Операционная системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске30 ГБ
Кому игра понравится:
- Поклонникам серии Far Cry;
- Любителям шутеров с открытым миром;
- Желающим сыграть с другом в кооперативе;
- Фанатам постапокалиптических игр.
Кому игра точно не понравится:
- Фанатам RPG, даже с учетом того, что в New Dawn есть элементы этого жанра,
- Геймерам, которые ищут хороший сюжет.
Главные антагонисты Far Cry: New Dawn
Отметим, игра доступна с 15 февраля на Xbox, PlayStation 4 и PC, в частности в сервисах Steam и Uplay.
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