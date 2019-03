Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn

Февраль 2019 выдался действительно богатым на игровые релизы. Разработчики представили долгожданный шутер Metro: Exodus, бесплатную "королевскую битву" Apex Legends, боевик Far Cry: New Dawn и многие другие.

Техно 24 подготовил для вас традиционную подборку лучших игр месяца, по версии редакции.

Metro: Exodus

Первое место среди всех релизов февраля, по нашему мнению, по праву отправляется к Metro: Exodus. Это не только потому, что над игрой работали украинские разработчики из студии 4A Games, а потому что шутер действительно вышел невероятный.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Apex Legends

5 февраля компания Electronic Arts представила Apex Legends – бесплатный шутер в жанре "королевской битвы" во вселенной Titanfall.



Скриншот из игры Apex Legends

Игру разрабатывает Respawn Entertainment – студия, ответственная за основные игры серии Titanfall. Respawn и EA утверждают, что Apex Legends поднимает планку жанра "королевской битвы" на новый уровень своими нововведениями, такими как "маяки возрождения, умная система связи, продвинутый игровой инвентарь, а также совершенно новый способ высадки на поле боя".

Сюжет

Действие Apex Legends происходит во вселенной Titanfall, а основные механики пришли непосредственно из второй части. Стоит также отметить, что никаких Титанов (огромных боевых роботов) в бою не будет.



Скриншот из игры Apex Legends

Особенности геймплея

Apex Legends представляет собой условно-бесплатную "королевскую битву" на 60 человек, разбитых на команды по три. В отличие от других "королевских сражений" здесь перед матчем вы можете выбрать одного из 8 уникальных персонажей ("легенд") – каждый со своими способностями и ролью в команде.



Скриншот из игры Apex Legends

Также в Apex Legends до начала матча можно выбрать место высадки, а напарников разрешено возрождать. Для улучшения коммуникации внутри команды внедрена система "пинг" – нажатием одной кнопки союзники могут сообщать друг другу о нахождении лута или противников.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Стоит отметить, и интеллектуальную систему инвентаря, которая при подборе автоматически прикрепит снаряжение на соответствующие и подходящие ему типы оружия.

Сейчас на всех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One игра распространяется бозкоштовно. Однако за дополнение придется платить отдельно.

Минимальные системные требования

Операционная система Windows 7 (64-бит)

Windows 7 (64-бит) Процессор Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)

Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730

NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730 Оперативная память 6 ГБ

6 ГБ Свободное место на жестком дискене меньше 22 ГБ Рекомендуемые системные требования Операционная система Windows 7 (64-бит)

Windows 7 (64-бит) Процессор Intel i5 3570K / соответствующий от AMD

Intel i5 3570K / соответствующий от AMD Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком дискене меньше 22 ГБ Достижения

За первый месяц существования игра показала невероятный результат: "королевская битва" преодолела отметку в 50 миллионов пользователей. Такой результат делает Apex Legends самой быстрорастущей "королевской битвой" в истории. Например, Fortnite собрала 45 миллионов игроков только за 16 недель.

Статистика Apex Legends за первый месяц – смотрите видео

Отметим, до релиза Apex Legends никак рекламировалась и ее выход стал настоящей неожиданностью.

Far Cry: New Dawn

Проект не является полноценной новой частью, а скорее спин-оффом к Far Cry 5, а также использует большое количество ресурсов предыдущей игры, включая карту мира, локации и персонажей.

Сюжет

История Far Cry: New Dawn начинается через 17 лет после событий Far Cry 5. Религиозный фанатик Иосиф Сид оказался не таким уж и безумным параноиком, и на Землю действительно обрушился ядерный удар. Взрыв уничтожил все живое, позволив планете и ее обитателям переродиться, став сильнее и красочнее.

Трейлер игры Far Cry: New Dawn – смотрите видео

Иосиф был не единственным параноиком в округе Хоуп. Ник Рай также готовился к большому взрыву и построил собственный бункер. За 17 лет ресурсы успели закончиться и люди решили выбраться на поверхность, чтобы разведать территорию.



Скриншот из игры Far Cry: New Dawn

Уцелевших людей из округа терроризирует банда рейдеров во главе с безжалостными Близнецами. Их цель – получить под свой контроль последние оставшиеся ресурсы в этом мире.

Геймплей

Игроку предстоит противостоять им или самостоятельно, или объединившись с друзьями в кооперативном прохождении. Присутствует возможность использовать наемников и спутников-животных, которые помогают бороться с рейдерами и защищать последние базы выживших.

Читайте также: Официальные системные требования к игре Chernobylite опубликовали в сети

Базы можно улучшать, прибегая к услугам специалистов, которые, помимо прочего, изготавливают оружие и снаряжение для игрока. Борьба за территорию по-прежнему является важной составляющей игры.

Минимальные системные требования Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350

Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске30 ГБ Рекомендуемые системные требования Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске30 ГБ

Кому игра понравится:

Поклонникам серии Far Cry; Любителям шутеров с открытым миром; Желающим сыграть с другом в кооперативе; Фанатам постапокалиптических игр.

Кому игра точно не понравится:

Фанатам RPG, даже с учетом того, что в New Dawn есть элементы этого жанра, Геймерам, которые ищут хороший сюжет.



Главные антагонисты Far Cry: New Dawn

Отметим, игра доступна с 15 февраля на Xbox, PlayStation 4 и PC, в частности в сервисах Steam и Uplay.

