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Маск готов бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких

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Маск поможет бороться с коронавирусом / ukr.media

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких. Как известно, все эти аппараты критически необходимы для спасения жизни пациентов с осложнениями после коронавируса.

Причем, доставлять аппараты Маск планирует в различные регионы мира.

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"У нас есть дополнительные одобренные FDA (Управление продовольствия и медикаментов) аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla", – написал Маск.

Какие условия

Он также отметил, что оборудование должно быть немедленно доставлено к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких. Это, фактически, его основное требование. Услуга будет абсолютно бесплатной.

Правда в Украине нет официального представительства компании Tesla, поэтому рассчитывать на подаренные Маском аппараты тоже не стоит.

Ранее в Tesla приняли решение наладить собственное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье IT-бизнес Техно Новости Техно Tesla Илон Маск
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