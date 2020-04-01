Маск готов бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких
Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких. Как известно, все эти аппараты критически необходимы для спасения жизни пациентов с осложнениями после коронавируса.
Причем, доставлять аппараты Маск планирует в различные регионы мира.
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"У нас есть дополнительные одобренные FDA (Управление продовольствия и медикаментов) аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla", – написал Маск.
Какие условия
Он также отметил, что оборудование должно быть немедленно доставлено к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких. Это, фактически, его основное требование. Услуга будет абсолютно бесплатной.
Правда в Украине нет официального представительства компании Tesla, поэтому рассчитывать на подаренные Маском аппараты тоже не стоит.
Ранее в Tesla приняли решение наладить собственное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.
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