Маск готов бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагает бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких. Как известно, все эти аппараты критически необходимы для спасения жизни пациентов с осложнениями после коронавируса.

Причем, доставлять аппараты Маск планирует в различные регионы мира.

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"У нас есть дополнительные одобренные FDA (Управление продовольствия и медикаментов) аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla", – написал Маск.

Какие условия

Он также отметил, что оборудование должно быть немедленно доставлено к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких. Это, фактически, его основное требование. Услуга будет абсолютно бесплатной.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Правда в Украине нет официального представительства компании Tesla, поэтому рассчитывать на подаренные Маском аппараты тоже не стоит.

Ранее в Tesla приняли решение наладить собственное производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод Gigafactory 2 в штате Нью-Йорк.



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