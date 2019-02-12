Миллион экземпляров смартфона Xiaomi Redmi Note 7 раскупили менее чем за месяц

Новый смартфон-бюджетник от Xiaomi – Redmi Note 7 недавно поступил в продажу в Китае и уже вызвал там настоящий ажиотаж. Менее чем за месяц раскупили миллион экземпляров телефона.

Как пишет Gizmochina, таким образом Redmi Note 7 стал одним из устройств компании, которое раскупили с рекордной скоростью. Так, одна партия новинки была продана за несколько минут.

Сейчас Redmi Note 7 продается только в Китае. При этом уже собрано еще около 7 миллионов заявок от желающих приобрести новинку.

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Ожидают новинку и в Украине. Так, читатели Техно 24 считают Redmi Note 7 лучшим смартфоном, который был представлен в январе 2019 года.

Чем особенный. Устройство относится к бюджетному сегменту, но получило производительный 8-ядерный процессор Snapdragon 660. Новинка получила и мощную камеру – она ​​сдвоенная с разрешением датчиков 48 и 5 Мп. Разрешение селфи-камеры – 13 Мп. Redmi Note 7 поддерживает технологию искусственного интеллекта.

Цена. Базовая модель 3/32 ГБ оценена в 147 долларов (около 4100 гривен), а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов (около 5800 гривен).