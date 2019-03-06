Новые данные о приставке Xbox One S без оптического привода "засветились" в сети

По данным сетевых источников, уже в апреле компания Microsoft начнет принимать предварительные заказы на обновленную версию приставки Xbox One S без оптического привода. Отметим, в магазины Xbox One S All-Digital Edition попадут только в мае.

Как сообщает The Verge, существует вероятность, что Microsoft будет предлагать новинку с набором предустановленных игр, причем покупатели смогут самостоятельно формировать такой список.

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Особенности. Очевидно, что Xbox One S All-Digital Edition сможет работать только с цифровыми копиями компьютерных игр и подписочным сервисом Xbox Game Pass.



Стандартная версия консоли Xbox One S

Цена. Разумеется, стоимость новинки окажется самой низкой среди семейства Xbox One, и, пожалуй, среди всех актуальных игровых приставок восьмого поколения.

Ожидается, что Microsoft Xbox One S All-Digital Edition будет выпущена во всех основных регионах. Рекомендованная стоимость будет раскрыта ближе к моменту официального анонса.

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