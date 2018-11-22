Новый смартфон Samsung Galaxy S10 получит рекордное количество камер

Будущая новинка от Samsung – смартфон Galaxy S10 может получить сразу 6 модулей камер – 4 датчика основной камеры и 2 фронтальной.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сейчас будущая новинка имеет кодовое название Beyond X. Эта модификация получит 6,7-дюймовый экран, а также будет иметь поддержку 5G

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Как сообщает SamMobile, эта версия будет иметь керамическую заднюю крышку и встроенную память до 512 ГБ.

Кроме того, по данным СМИ, компания выпустит еще две версии Galaxy S10 с диагональю 5,8 и 6,44 дюйма. Их кодовое название – SM-G973 и SM-G975. Они будут иметь несколько датчиков основной камеры (точное количество неизвестно), а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Также они получат градиентную окраску, переливающуюся на свету.

Еще одна модель, которая фигурирует под названием SM-G970x, будет иметь 5,8-дюймовый экран и одномодульную основную камеру. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет на задней панели. Эта модификация будет самой дешевой.

Все четыре модели должны представить в феврале 2019 года. Цену ни одной из моделей пока не разглашают.

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