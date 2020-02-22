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Пенсионеров в Украине начали учить пользоваться смартфонами: полезные приложения

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В Украине пенсионеров начали учить пользоваться смартфонами и интернетом. В Черкасской области запустили бесплатные курсы, где люди почтенного возраста узнают, как оплачивать коммунальные услуги и находить необходимую информацию с помощью гаджетов.

Бесплатные курсы проводят в школе в Золотоноше в Черкасской области. Единственное условие участия –наличие смартфона.

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Пенсионеры удивляются многофункциональности девайсов, на занятиях они узнали, что с помощью смартфона можно не только находить нужную информацию, но и оплачивать коммунальные услуги.

Курси діджиталізації для пенсіонерів
Курсы диджитализации для пенсионеров

В общем курс рассчитан на пять занятий. Участников научат:

  • отправлять смс;
  • пользоваться месседжером;
  • искать полезную информацию в интернете;
  • пользоваться Приват24. 

курси діджиталізації для пенсіонерів
Участники курса учатся искать информацию и пользоваться Приват24

На первое занятие пришли 15 пенсионеров, но информация о необычных курсах быстро разошлась по городу, поэтому на второе собрали уже 40 человек. Пенсионерам так понравилась инициатива, что они хотят продолжить обучение и пройти еще и курсы английского.

Диджитализация для пенсионеров: полезные приложения 

В приложении "Дия" можно будет оформить пенсию онлайн. Нужно просто подать онлайн-заявление и забрать потом пенсионное удостоверение в сервисном центре. Такая услуга появится в "Дии" в 2020 году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной.

К этой теме: Где скачать "Дию"

Что известно о "Дии"?Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу с помощью смартфона. Каждый украинец будет иметь личный кабинет и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

А в мобильном приложении "Пенсионный фонд" доступен ряд электронных услуг:

  • пользователи смогут получить различные электронные документы;
  • подать заявление на получение и перерасчет пенсии;
  • подать запрос на редактирование пенсионного дела и тому подобное. 

Пенсійний фонд
Возможности мобильного приложения Пенсионного фонда / Инфографика Пенсионного фонда​
 

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Автор: Диана Луцышин
Теги: Новости Украины Техно Дия Пенсионный фонд Пенсия Новости Черкасс Гаджеты
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