Пенсионеров в Украине начали учить пользоваться смартфонами: полезные приложения
В Украине пенсионеров начали учить пользоваться смартфонами и интернетом. В Черкасской области запустили бесплатные курсы, где люди почтенного возраста узнают, как оплачивать коммунальные услуги и находить необходимую информацию с помощью гаджетов.
Бесплатные курсы проводят в школе в Золотоноше в Черкасской области. Единственное условие участия –наличие смартфона.
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Пенсионеры удивляются многофункциональности девайсов, на занятиях они узнали, что с помощью смартфона можно не только находить нужную информацию, но и оплачивать коммунальные услуги.
Курсы диджитализации для пенсионеров
В общем курс рассчитан на пять занятий. Участников научат:
- отправлять смс;
- пользоваться месседжером;
- искать полезную информацию в интернете;
- пользоваться Приват24.
Участники курса учатся искать информацию и пользоваться Приват24
На первое занятие пришли 15 пенсионеров, но информация о необычных курсах быстро разошлась по городу, поэтому на второе собрали уже 40 человек. Пенсионерам так понравилась инициатива, что они хотят продолжить обучение и пройти еще и курсы английского.
Диджитализация для пенсионеров: полезные приложения
В приложении "Дия" можно будет оформить пенсию онлайн. Нужно просто подать онлайн-заявление и забрать потом пенсионное удостоверение в сервисном центре. Такая услуга появится в "Дии" в 2020 году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной.
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Что известно о "Дии"?Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу с помощью смартфона. Каждый украинец будет иметь личный кабинет и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.
А в мобильном приложении "Пенсионный фонд" доступен ряд электронных услуг:
- пользователи смогут получить различные электронные документы;
- подать заявление на получение и перерасчет пенсии;
- подать запрос на редактирование пенсионного дела и тому подобное.
Возможности мобильного приложения Пенсионного фонда / Инфографика Пенсионного фонда