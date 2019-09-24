Первая украинская команда по CS:GO возрастом 55+ обыграла звезд шведского киберспорта: фото

В рамках фестиваля Comic Con Ukraine украинская киберспортивная команда в категории 55+ Ageless Shooters победила звезд шведского киберспорта, команду Silver Snipers. Украинцы обыграли соперников в шоу-матче с разгромным счетом – 16:1.

Что известно об украинской команде? За Украину в кибербитве боролась команда Ageless Shooters во главе с капитаном Александром (Iron Hammer) Лавриненко. Средний возраст украинских игроков составил 56 лет.

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Десять претендентов в команду "Стрелков вне возраста" собрали меньше 2 месяцев назад. До битвы со шведами они интенсивно тренировались 6 недель 5 дней в неделю под присмотром профессиональных тренеров Gameinside. Сформировать окончательную пятерку лучших накануне турнира и подготовить Ageless Shooters к соревнованиям компании Lenovo помог благотворительный фонд "Жизнелюб".

Мы очень довольны результатами игры. Мы победили почти "всухую" с результатом 16:1. Это первый международный матч команды и сразу победа. Здорово!

– прокомментировал победу Ageless Shooters исполнительный директор БФ "Жизнелюб" Дмитрий Заражевский.

Что известно о шведской команде? Киберспортивную честь Швеции защищала команда Silver Snipers под председательством Эйвинна (Windy) Товеруда. "Серебряные снайперы" немного старше украинцев, их средний возраст составляет 70. Команда седовласых шведов в киберспорте не новичок, последние несколько лет она активно выступает на международных CS:GO турнирах при поддержке компании Lenovo.

Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Мы были настроены на победу и не собирались проигрывать. У наших соперников было преимущество – они уже давно играют и имеют опыт в подобных матчах. У украинской команды это первый опыт игры на публике, однако игроки не показывали своего волнения и были уверены в своих силах,

– отметил глава тренерского штаба по CS:GO команды Ageless Shooters Геннадий Веселков.

"Если будут проходить турниры по Couter-Strike в возрастной категории 55+ или же подобные шоу-матчи, мне кажется, что соперникам будет тяжело преодолеть нашу команду. И у меня есть надежды, что мы станем первыми на мировой арене, ведь команду тренировали три профессиональных тренера с высоким уровнем игры, подготовка проходила в очень интенсивном режиме и для того, чтобы одолеть команду Ageless Shooters придется приложить немалые усилия", – добавил Геннадий Веселков.

"Ageless Shooters и Silver Snipers доказывают, что мир компьютерных игр вне возрастных ограничений. Это был действительно эпический шоу-матч! Мужчины и женщины старше 55 лет так увлекательно вешали хедшоты, стреляли и реализовывали стратегии кибератак", – прокомментировал генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов.

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Нам удалось сформировать самую взрослую украинскую команду по CS:GO и продемонстрировать всему миру, что старшее поколение является полноценной частью новой технологической эры. А самое главное – поддержать команду пришла молодежь, значит мы достигли цели – построить мост между поколениями,

– добавил Тарас Джамалов.

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