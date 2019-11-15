Появились характеристики первого смарт-телевизора Nokia

В ближайшее время бренд Nokia планирует представить свой первый "умный" телевизор. Устройство уже прошло сертификацию и в сети появились его ключевые характеристики.

Телевизор Nokia прошел сертификацию в Бюро индийских стандартов, сообщает GSMArena.

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Основные характеристики

Согласно представленной производителем информации, он получит 55-дюймовый экран с разрешением 4K.



Характеристики смарт-телевизора Nokia

В описании устройства говорится об использовании технологии умного затемнения, которая позволяет добиться лучшего контраста и более глубокого темного цвета. Другие производители называют эту функцию локальным затемнением. Известно также об использовании акустики от JBL.

Программное обеспечение

Сообщается, что телевизор Nokia будет работать под управлением Android 9 Pie и будет поставляться с предустановленным магазином приложений Google Play. Будет ли на нем использоваться Android TV или собственная модифицированная прошивка – пока не ясно.

Дата анонса и доступность

По предварительной информации, телевизор Nokia в ближайшее время будет представлен в Индии, где и будет производиться. О доступности в других регионах пока информации нет.

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