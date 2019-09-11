Презентация Apple 2019: какие девайсы "похоронила" компания

Во время презентации Apple 2019 компания не только показала нам новые девайсы, но и сообщила о снятии с продажи некоторых моделей. В частности, с продажи сняли одни из самых популярных моделей iPhone – "семерку" и "семерку +".

iPhone 7 и 7 Plus – это последние смартфоны компании, имеющие алюминиевый корпус. Откровенно, они выглядят уже устаревшими, поэтому неудивительно, что их сняли с продажи. Тем более. Что есть iPhone 8 и 8 Plus. Они выглядят как "семерки", но получили уже стеклянный корпус.

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Кстати, в компании сообщили, что стоимость iPhone 8 и 8 Plus снизилась – до 449 долларов (12 400 гривен) и 549 долларов (13 700 гривен) соответственно.

iPhone Xs и Xs Max

Кроме того, компания "похоронила" и прошлогодние флагманские модели – iPhone Xs и Xs Max. Поэтому смартфоны повторили историю iPhone X.

Интересно, что iPhone Xr, который тоже получил преемника – iPhone 11, с продаж не сняли. Как рассказали во время презентации – эта модель была самым популярным iPhone в мире.



Прошлогодние флагманы

Apple Watch Series 4

Еще одним девайсом, который сняли с продажи, стали умные часы Apple Watch 4 поколения. Новое 5 поколение унаследовало многие характеристики предшественника, поэтому оставлять Apple Watch 4 в продаже компании просто не выгодно.

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