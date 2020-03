Презентация iPhone 12: Apple может перенести сентябрьскую презентацию

Новое поколение iPhone 12 по традиции Apple должна представить в сентябре 2020 года. Однако, источники сообщают, что этой презентации может и не состояться. Причина все та же – коронавирус.

Недавно, компания представила новые модели iPad Pro (2020) и MacBook Air. Обошлось без официальной презентации – обошлось анонсом на официальном сайте. Поэтому создавалось впечатление, что дела у компании налаживаются.

Однако, издание Bloomberg пишет, что новую линейку iPhone 12 в сентябре мы не увидим. По данным источников, эту презентацию могут перенести на более поздний срок.

В чем причина

Здесь все очевидно, стремительное распространение коронавируса во всем мире сломало планы не одной компании. С остальными, Apple уже пришлось отменить презентацию долгожданного бюджетника iPhone SE 2 или iPhone 9 (точное название пока неизвестно). Анонс должен был состояться 31 марта, однако его пришлось перенести. Новая дата пока неизвестна.

Еще одну конференцию WWDC, которая проходит в июне, компания решила проводить в онлайн-режиме. Недавно стало известно, что завод Foxconn, на котором и производят iPhone, возвращается к прежнему графику работы.

И проблема в том, что другие ключевые поставщики для Apple размещены в других странах, где еще бушует коронавирус. Так, в Малайзии размещены мощности Murata Manufacturing Co., Renesas Electronics Corp, Ibiden Co., Texas Instruments Inc. ON Semiconductor Corp и Micron Technology Inc. – эти компании занимаются поставками элементов памяти и других компонентов для различных устройств компании.

Кроме того, команда Apple, занимающаяся разработкой модемов, работает в Германии. Производство чипов контроля питания занимаются в Италии, Германии и Великобритании. В Израиле размещена команда Apple, которые занимаются исследованиями и разработкой различных технологий для будущих процессоров.

Поэтому сложные условия в этих странах могут привести к тому, что производство и поставки iPhone 12 могут происходить с задержкой.

