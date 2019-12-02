Разработчик игр Gismart открывает офис в Киеве: каких работников ищут

Производитель мобильных игр Gismart, открывает офис в Киеве. Компания уже начала поиск работников. Сейчас активно ищут Unity-разработчиков, 2D- и 3D-дизайнеров и тестеров.

Как рассказали в компании, они выбирали место для очередного офиса из нескольких локаций и остановились на украинской столице, передает издание AIN.UA.

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Почему именно Киев

Gismart обратила внимание на Киев по ряду причин, в частности потому, что компания уже имеет опыт сотрудничества со многими украинскими инди-студиями.

"Выбрали Киев по многим показателям, в том числе экономическим и геополитическим факторам. Но главное – это большое профессиональное сообщество разработчиков игровых приложений для мобильных платформ. В паблишинге Gismart работает со многими украинскими инди-студиями, поэтому мы знаем о высоком уровне экспертизы CG-специалистов, геймдизайнеров, Unity-разработчиков и других специалистов в Киеве", – говорят в компании.

Кого ищут

В киевскую офисе должны работать около 20 человек. Хотя со временем производитель планирвет расширить украинскую команду до 40-50 сотрудников.

"Мы уже начали набор и активно проводим собеседование Unity-разработчиков, 2D- и 3D-художников, продюсеров, QA-специалистов", – говорят в компании.

Полный список вакансий можно посмотреть по ссылке.

Вакансии Gismart в Киеве

Кроме того, Gismart приглашает пообщаться с представителями лично на конференции Games Gathering, которая пройдет 7 – 8 декабря.

Что известно о Gismart?

Это белорусско-британская компания, которая имеет офисы в Минске, Пекине и Лондоне. В компании работает 300 человек. Компания выпускает такие игры, как Cool Goal!, Domino Smash, Cleon, Oil Tycoon, Beat Maker Go, Piano Crush, Guitar Play, WeDrum. Новый офис в Киеве компания планирует открыть в январе 2020 года.

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