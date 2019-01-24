Samsung Galaxy S10 получит встроенный криптовалютный кошелек

Накануне анонса флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 в сети появилась информация об интересных функциях смартфонов. Одной из них станет Samsung Blockchain Keystore - встроенный криптовалютный кошелек.

Об этом сообщает GSMArena.

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В объектив инсайдера попала базовая версия Samsung Galaxy S10: об этом свидетельствует круглое отверстие для единой селфи-камеры. Дисплей устройства демонстрирует запущенное приложение Samsung Blockchain Keystore, стартовый экран которого сообщает, что это безопасное и удобное хранилище для криптовалюты. Судя по снимку экрана, сейчас поддерживается работа только с Ethereum.



В приложении Samsung Blockchain Keystore можно будет безопасно хранить криптовалюту



Приложение Samsung Blockchain Keystore будет иметь надежную защиту

Данный софт разработан для хранения, продажи и обмена криптовалют. Приложение позволяет хранить ключи шифрования и обеспечивает владельцу счета доступ к его кошельку со смартфона. По имеющейся информации, авторизация проводится с помощью как стандартного пин-кода, так и сканера отпечатков пальцев смартфона.

Напомним, презентация флагманов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля во время специального мероприятия Unpacked. Корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне. По слухам, устройство получит процессор Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру и вырез в дисплее под фронтальную камеру. Стоить новинки от 908 долларов до 1 818 долларов в зависимости от модели и модификации.

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