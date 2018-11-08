Samsung показала свой гибкий смартфон: фото и видео

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Гибкий смартфон Samsung
Гибкий смартфон Samsung / Фото из открытых источников

Во время конференции разработчиков компания Samsung показала технологию гибких экранов Infinity Flex Display, а также свой прототип гибкого смартфона.

Об этом пишет The Verge.

Как можно судить по снимкам, этот гибкий смартфон – это большое устройство, нечто среднее между планшетом и смартфоном, который можно согнуть посередине и сложить вдвое. Таким образом получаем компактное устройство, которое легко поместится в кармане.

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via GIPHY

С внешней стороны видим еще один экран. Вероятно, его будут использовать, когда устройство сложено вдвое.

При этом в Samsung заверили, что оба экрана будут устойчивыми к повреждениям.

О технических характеристиках почти ничего не сообщили. Известно разве, что основной экран в разложенном виде иметь диагональ 7,3 дюйма с разрешением 1536х2152 пикселей. А размер меньшего дисплея составляет 4,58 дюйма с разрешением 1960х840.

Когда смартфон представят официально – в компании пока не говорят.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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