Семья подала в суд на Tesla

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Tesla придавила беременную женщину
Tesla придавила беременную женщину / drivetribe.com

Семья из Калифорнии подала в суд на компанию Tesla. Истцы уверяют, что автомобиль компании Model X прижал к стене гаража беременную женщину. Это произошло после того, как ее 2-летний сын прыгнул на водительское место.

Как пишет DriveTribe, женщина утверждает – пострадал ее нерожденный малыш, поэтому семья требует компенсации.

Детали конфликта. Инцидент произошел 28 декабря прошлого года. 31-летняя Мэллори Харкурт на восьмом месяце беременности припарковала автомобиль Tesla и выключила двигатель.

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Далее она взяла покупки, маленький сын шел сзади. Но он неожиданно побежал назад и через открытую дверь заскочил на водительское сиденье. Вероятно, мальчик сдвинул рычаг и нажал на педаль, что и привело к движению автомобиля.

В результате женщину прижало к двери гаража, она сломала ногу и получила трещину в тазу. Пострадал и нерожденный малыш – он требовал терапии.

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Теги: Новости США Техно Новости Техно Tesla Искусственный интеллект
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