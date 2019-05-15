"Слишком однобоко и прямолинейно": чем игра RAGE 2 возмутила известного журналиста

Феномен толерантности и социальной справедливости особенно волнует западные СМИ, в стороне не остаются даже работники игровой журналистики. В частности, игра RAGE 2 изрядно оскорбила редактора американского портала Polygon.

На сайте Polygon, вышел лонгрид Криса Планта, в котором он очень неоднозначно высказался о новой игре.

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Каждый раз, когда я начинаю получать удовольствие от RAGE 2, эта игра находит новый способ отнестись ко мне, как к куску дерьма,

– возмутился Плант.

Что случилось? А дело вот в чем. У автора ресурса Polygon Криса Планта есть врожденный дефект внешности – волчья пасть, или "заячья губа". Когда Крис поиграл в ранний билд RAGE 2, он заметил, что у одного из игровых мутантов также присутствует этот дефект, что возмутило журналиста.



Монстр из игры RAGE 2 (слева) и журналист Polygon (справа)

Крис поговорил с директором id Software Тимом Уиллитсом, рассказал ему о своих переживаниях и попросил разобраться с этой ситуацией. Уиллитс пообещал все исправить.

Как решили эту проблему? Затем Крис поиграл в релизную версию шутера и к своему недовольству обнаружил, что его просьбу попросту проигнорировали. Более того, автор Polygon сделал вывод, что с помощью различных дефектов внешности игра id Software и Avalanche Studios подчеркивает негативных и малозначимых персонажей, в то время как все положительные герои – красавцы.

Трейлер игры RAGE 2 – смотрите видео

"В мире игры все слишком однобоко и прямолинейно. Чем лучше прописан персонаж, тем более традиционна его внешность. Если это второстепенный персонаж – он очень деформирован. Конечно, есть и исключения, но чаще всего хорошие персонажи не мутанты. Большинство людей в кадре похожи на актеров Голливуда в постапокалиптическом макияже – будто немного в грязи вымазались", – заявил Крис Плант.

Когда вышла игра? Напомним, RAGE 2 вышла 14 мая и была прохладно воспринята критиками, которые считали, что хороший в новинке только сумасшедший экшен.

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