Смартфон Meizu Note 9 засветился на фото

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Meizu Note 9 засветился на фото
Meizu Note 9 засветился на фото / smartprix.com

Компания Meizu активно работает над обновлением смартфонов серии Note. По предварительным данным, новинка получит название Meizu Note 9. Фото этого устройства уже появились в открытом доступе в сети.

Как пишет Gizmochina, Meizu Note 9 появился на базе китайского сертификационного агентств TENAA. Новинка должна стать конкурентом устройства другого китайского бренда Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

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Характеристики Meizu Note 9

Сейчас известно, что новинка получит IPS-дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2244 х 1080. Будет работать на базе процессора Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Meizu Note 9

Характеристики и изображения Meizu Note 9 стали известны до презентации

Новинка получит мощные камеры. Так основная будет состоять из двух модулей с разрешением 48 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп.

За автономность в новинке будет отвечать батарея емкостью 3900 мач. Устройство будет работать под управлением операционной системы.

Meizu Note 9

Meizu Note 9 будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Теперь стал известен и внешний вид Meizu Note 9. Как видим со снимков, он получит популярный ныне каплевидный вырез. Двойная камера будет расположена вертикально в левом углу задней панели.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: 24 Канал
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