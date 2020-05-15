Какой из вас астронавт: SpaceX выпустила симулятор стыковки с МКС

В конце мая должна состояться первая в истории доставка космонавтов на Международную космическую станцию, организованная коммерческой компанией. Осуществит ее корабль Crew Dragon, созданный SpaceX. Накануне этого события компания выпустила браузерный симулятор стыковки корабля с МКС.

24 канал уже выполнил несколько успешных сеансов, если вы тоже хотите попробовать себя в роли пилота космического корабля – сможете сделать это по ссылке.

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Если все пойдет по плану, первая стыковка коммерческого космического корабля Crew Dragon от SpaceX с астронавтами на борту состоится после старта, который запланирован на 27 мая 2020 года.

К слову, реальный сеанс стыковки будет проходить полностью в автоматическом режиме, но экипаж корабля сможет переключиться на ручное управление, если в этом будет потребность. Собственно, именно ручной режим и воспроизведен в симуляторе.

Видео демонстрирует интерфейс корабля Crew Dragon:

Как выглядит интерфейс стыковки с МКС

Все очень просто. Управление происходит с помощью двух манипуляторов: правый отвечает за вращение и скорость корабля, а левый позволяет отдаляться и приближаться к виртуальной станции.



Симулятор стыковки с МКС

В начальной позиции Crew Dragon находится достаточно далеко от МКС и к тому же под большим углом к стыковочному шлюзу. Сначала стоит выровнять корабль, а затем аккуратно подвести его к нужному месту станции.



Интерфейс корабля Crew Dragon воссоздан в симуляторе

Симулятор имеет не только развлекательную, но и образовательную цель. Он наглядно демонстрирует, насколько интерфейс Crew Dragon, основанный на сенсорных экранах, отличается от сложных панелей управления кораблей серии Apollo или Space Shuttle.



Если вы все сделаете правильно, то увидите такой экран

Программу уже испытал глава NASA Джим Брайденстайн. По словам руководителя аэрокосмического агентства, ему удалось успешно провести стыковку с первого раза.

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Корабль Crew Dragon

Космический корабль SpaceX сможет доставлять на МКС и возвращать на Землю до четырех человек за один рейс. Также будет разработан грузовой вариант корабля. Первый демонстрационный беспилотный запуск состоялся 2 марта 2019 года.



Полет Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года

Пилотируемый корабль Crew Dragon был создан по заказу NASA. После успешного старта корабля NASA больше не будет нуждаться в российских "Союзха". Одно место на корабле американского космического агентства стоит около 80 миллионов долларов.

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