Xiaomi Mi TV 5: представили новую линейку умных телевизоров

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Телевизор Xiaomi Mi TV 5 – цена и технические характеристики
Xiaomi Mi TV 5: характеристики и цена / Скриншот видео

Компания Xiaomi провела в Киеве большую презентацию и представила несколько интересных новинок. В частности, мы увидели новую линейку умных телевизоров Xiaomi Mi TV 5, в которую вошли шесть моделей.

В целом на выбор у пользователей будут три варианта диагонали. В частности, модель Xiaomi Mi TV 5 будет доступна с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Такое же многообразие длины диагоналей получит и старшая модель Xiaomi Mi TV 5 Pro.

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Что еще интересного? Главное отличие между моделями Xiaomi Mi TV 5 от Mi TV 5 Pro заключается в том, что последняя будет оснащена технологией квантовых точек.

При этом обе модели телевизоров имеют разрешение 4K с поддержкой HDR10+. Еще одним отличием является объем памяти: Xiaomi Mi TV 5 имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти; при этом Pro-версия получила модификацию памяти 4/64 ГБ.

Xiaomi Mi TV 5
Известны цены на китайском рынке

Также обе модели получили однокристальную систему Amlogic T972. В компании уверяют, что дисплей обеспечивает охват картинки 108%.

Также новые телевизоры поддерживают технологию MEMC, обеспечивающую динамическую компенсацию качества изображения, а также четыре громкоговорители и поддержку технологий DTS-HD и Dolby Audio.

Цена

  • Xiaomi Mi TV 5 с диагональю 55 дюймов стоит 425 долларов (10 600 гривен);
  • Xiaomi Mi TV 5 65 дюймов - 570 долларов (14 200 гривен);
  • Xiaomi Mi TV 5 75 дюймов - 1140 долларов (28 500 гривен);
  • Xiaomi Mi TV 5 Pro 55 дюймов - 525 долларов (13 100 гривен);
  • Xiaomi Mi TV 5 Pro 65 дюймов - 710 долларов (17 700 гривен);
  • Xiaomi Mi TV 5 Pro 75 дюймов - 1425 долларов (35 600 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
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