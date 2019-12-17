Tesla опережает всех конкурентов в технологичности своих аккумуляторов

Большой швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, который предсказывал падение курса акций Tesla на 44%, скрепя сердце признал достижения компании. Это произошло после посещения экспертами завода по производству аккумуляторов в Неваде.

Представитель компании Credit Suisse Дэн Леви и его коллеги посетили фабрику Tesla в Неваде, где собирают батареи для автомобилей и систем хранения энергии. Этот визит изменил их мнение о компании, рассказывает BI.

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Производственная мощность Gigafactory 1, по данным прошлого года, составила 44 ГВт*ч. Эти показатели впечатлили аналитиков, поскольку совокупная емкость батарей, которые выпускает вся автоиндустрия, составляет 46 ГВт*ч, причем 33 ГВт*ч приходятся на долю китайских поставщиков.

Tesla, вероятно, впереди других в области аккумуляторов – ключевого элемента электрического транспорта. Мы считаем, что Tesla лидирует также и в областях, которые, скорее всего, определят будущее автомобилестроения – в программном обеспечении и электрификации,

– написал Леви клиентам компании Credit Suisse.

Характерно, что после такого лестного отзыва Леви в тот же день стоимость акций Tesla выросла на 4,7%.

Леви пообещал более подробно рассказать, почему аккумуляторы дают компании конкурентное преимущество, на мероприятии "Powertrain Day", которое Tesla назначила на первую половину 2020 года.

Tesla столкнется с конкуренцией

Однако компании рано расслабляться, несмотря на лидерство ее аккумуляторов. Аналитики из Credit Suisse ожидают, что Tesla столкнется с растущей конкуренцией со стороны других автокомпаний, которые выпускают электромобили. Если команда Маска не получит выгоду из своего положения и потенциальных преимуществ, конкуренты могут оставить ее позади.

Новая разработка Tesla

В начале осени Tesla запатентовала изобретение команды ученых, которые работали на компанию. Это литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и усовершенствованным электролитом, которого хватит электромобилю на 1,6 миллиона километров пробега.

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