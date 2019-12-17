Tesla опережает всех конкурентов в технологичности своих аккумуляторов

23 Читати новину українською
Лидерство на рынке электрокаров уверенно держит Tesla / solarcake

Большой швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, который предсказывал падение курса акций Tesla на 44%, скрепя сердце признал достижения компании. Это произошло после посещения экспертами завода по производству аккумуляторов в Неваде.

Представитель компании Credit Suisse Дэн Леви и его коллеги посетили фабрику Tesla в Неваде, где собирают батареи для автомобилей и систем хранения энергии. Этот визит изменил их мнение о компании, рассказывает BI.

Актуально: Европейский рынок электромобилей в 2020 году ожидает взрывной рост, – Bloomberg

Производственная мощность Gigafactory 1, по данным прошлого года, составила 44 ГВт*ч. Эти показатели впечатлили аналитиков, поскольку совокупная емкость батарей, которые выпускает вся автоиндустрия, составляет 46 ГВт*ч, причем 33 ГВт*ч приходятся на долю китайских поставщиков.

Tesla, вероятно, впереди других в области аккумуляторов – ключевого элемента электрического транспорта. Мы считаем, что Tesla лидирует также и в областях, которые, скорее всего, определят будущее автомобилестроения – в программном обеспечении и электрификации,
– написал Леви клиентам компании Credit Suisse.

Характерно, что после такого лестного отзыва Леви в тот же день стоимость акций Tesla выросла на 4,7%.

Леви пообещал более подробно рассказать, почему аккумуляторы дают компании конкурентное преимущество, на мероприятии "Powertrain Day", которое Tesla назначила на первую половину 2020 года.

Tesla столкнется с конкуренцией

Однако компании рано расслабляться, несмотря на лидерство ее аккумуляторов. Аналитики из Credit Suisse ожидают, что Tesla столкнется с растущей конкуренцией со стороны других автокомпаний, которые выпускают электромобили. Если команда Маска не получит выгоду из своего положения и потенциальных преимуществ, конкуренты могут оставить ее позади.

Новая разработка Tesla

В начале осени Tesla запатентовала изобретение команды ученых, которые работали на компанию. Это литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и усовершенствованным электролитом, которого хватит электромобилю на 1,6 миллиона километров пробега.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня
31664
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Tesla Илон Маск Электромобили
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
16 декабря 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 509
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 203
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 405
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 630
14 декабря 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2650
Новости
Больше новостей
Залиште відгук