Украинцы разработали сервис, который платит за безопасное управление авто

Украинский стартап Штрафы UA совместно с Министерством инфраструктуры запустили приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. За хорошее поведение водитель получает награду - до 18% кешбека от суммы страхования.

Приложение может оценить стиль и манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его улучшать эти навыки. Сервис полноценно заработал 10 января и уже через месяц им стали пользоваться более 10 500 человек.

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Приложение предлагает водителю на базе его рейтинга вождения кэшбек на страхование. Первый рейтинг управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водитель увидит сумму кешбеку. По данным сервиса, большинство водителей, 83%, превышают безопасную скорость вождения. Также существенной является проблема использования мобильного во время вождения, что в 50% случаев приводит к аварийным ситуациям.

Как работает приложение

Скачать приложение Штрафы UA.

Запустить приложение и нажать кнопку Безопасное вождение.

Активировать функцию нажав кнопку Начать использование и авторизоваться.

Начать поездку в авто, система запускает анализ автоматически в фоне.

После окончания поездки система автоматически выполняет и предоставляет рейтинг.

Пользователь получает уведомление о результате поездки.

По словам Дениса Дмитрова, основателя сервиса Штрафы RU, большинство аварийных случаев происходит из-за уменьшения концентрации внимания водителя.

Как работает приложение Штрафы UA

Что дальше

Сейчас приложение работает для устройств на базе iOS, однако впоследствии разработчики планируют запуск для Android. Кроме того, команда планирует расширить возможности вознаграждения за ответственное вождение. Команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения, привлекая социально ответственный бизнес. Например, хотят присоединить к кешбеку украинскую сеть заправок.

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