Украинцы создали уникальный сервис, который Google распознает как человека

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Команда DeepCaptcha
Команда DeepCaptcha / dou.ua

Украинская команда специалистов Big Data SEO в компании Promo – Первое Украинское агентство Performance Marketing – разработала уникальный сервис DeepCaptcha. Программа работает на базе искусственного интеллекта. Ее главная цель – упростить и ускорить работу SEO-специалистов, веб-мастеров, маркетинговых агентств и так далее.

Как рассказали в пресс-службе компании, Google распознает автоматизированные действия и пытается защитить систему от атаки роботов, выбрасывая капчу.  И эта капча существенно тормозит работу специалистов, ведь разгадывание одной картинки занимает около 30 секунд.

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Есть сервисы для обхода капчи, но они платные и при этом сотрудник должен быть внимательным – от этого зависит скорость и качество разгадывания капчи.

Именно поэтому создали сервис DeepCaptcha. Он состоит из трех блоков:

  1. Back-end
  2. Кликер
  3. Непосредственно нейронная сеть

Как работает система. Back-end-часть принимает задание и отправляет на кликеры. Кликер открывает капчу и распознает необходимый класс, загружает картинку и отправляет ее в определенную нейронную сеть. Искусственный интеллект идентифицирует класс и подтверждает, объект на изображении правильный. Получив "Да", кликер нажимает на нужные изображения капчи и выдает решение.

Сейчас команда работает над увеличением скорости и точности, чтобы уменьшить количество повторного разгадывания капчей. Сейчас на одну капчу уходит 40-60 секунд. Поэтому специалисты попытаются сократить этот показатель до 15-20 секунд.

Сейчас DeepCaptcha находится в тестовом режиме. Протестировать систему можно по ссылке.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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