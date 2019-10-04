Во Львове пройдет Acer Predator Gaming Day: что об этом известно

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Во Львове пройдет Acer Predator Gaming Day: что об этом известно
/ Unsplash

Киевский офис Acer продолжает свой тур по украинским городам с мероприятием Predator Gaming Day. Уже в эту субботу, 5 октября, событие пройдет во Львове.

Тайваньский вендор приглашает лично испытать мощное игровое "железо" и другие геймерские новинки бренда, а также принять участие в турнирах по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и FIFA 20.

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"После Днепра событие для фанатов гейминга от Асег Predator переезжает за 1000 километров в город Льва. Второе событие сезона 2019 года состоится 5 октября в 12:00 в ТРЦ "Forum Lviv", город Львов".


Анонс Acer Predator Gaming Day во Львове

"Там вас ждут ожесточенные баталии в CS: GO, турнир по FIFA 2020 года, испытания навыков в Dota 2, демо-зона со сверхмощными ноутбуками от Predator Helios 700 до невероятного монитора Predator X35, а также возможность попробовать Acer Mixed Reality и еще много интересного", – говорится на официальной странице бренда в  Facebook.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Львова Техно Acer Новости Техно Игры
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