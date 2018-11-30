Во Львове тестируют разумную систему парковки

Во Львове на территории главного офиса компании SoftServe тестируют разумную систему паркинга, которая работает на базе машинного обучения. Эта система позволяет водителям сэкономить время на поиск свободного места.

Об этом сообщили в пресс-службе SoftServe.

Эта система включает мобильное приложение и LCD дисплей, размещенный на въезде в паркинг.

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Система использует данные с расположенных на крыше камер наблюдения и применяет алгоритмы машинного обучения. С этими инструментами она анализирует данные полученных изображений. После этого информация попадает в систему и выводится на экран, указывая свободные или занятые паркоместа.

Новая система не требует много сенсоров или кабеля, поэтому может использоваться для парковки открытого типа.

Сейчас во Львове планируют установить еще несколько таких умных паркингов на трех крупнейших парковочных объектах в центре Львова.

Умная система парковки: как она работает

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