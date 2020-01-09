Воздушное такси Bell стало экологическим и лишилось пары винтов

Производитель вертолетов Bell представил на выставке CES 2020 новую версию своего перспективного проекта аэротакси. В Nexus 4EX теперь всего четыре винта, а не шесть, как в первой версии. Но интересно то, что в оригинальной гибридной силовой установке появился режим работы от аккумуляторов.

Инженеры Bell обещают, что такси будет и дальнобойным и экологическим – по меньшей мере, во время полета над центром города. По расчетам Bell, Nexus 4EX перенесет 4-5 пассажиров и пилота на расстояние до 100 км на скорости около 240 км/ч, сообщает New Atlas.

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Для прошлогодней версии создатели называли цифру дальности полета более чем 200 км. Возможно, характеристики пришлось снизить из-за необходимости удешевить конструкцию. Теперь в Bell настаивают, что их видение реализации концепции не только безопасно, но и рационально с экономической точки зрения.

Особенности Nexus 4EX

Гибридная установка состоит из газовой турбины, электрогенератора и аккумуляторов. Четыре винта могут вращаться как в гибридном режиме, так и питаться энергией батареи.

На сколько минут или километров полета хватит нового экологического режима, в Bell не уточняют.

Концепция Bell Nexus остается прежней, но мы взяли на вооружение продуманный системный подход к проектированию с учетом реалий рынка и считаем, что такая конфигурация открывает путь к созданию достойного, сертифицированного и коммерчески жизнеспособного продукта,

– отметил глава Bell Митч Снайдер.

Партнерство Bell и Uber

Ранее Bell заключила партнерство с проектом Uber Elevate – программой развития новых видов воздушного транспорта, которую инициировала Uber. Ожидается, что первые "летающие автомобили" от техасского производителя вертолетов станут доступны пассажирам уже в середине 2020-х годов.

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