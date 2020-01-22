Телефон Безоса взломали: подозрение пало на принца Саудовской Аравии

Один из самых богатых людей мира, американский предприниматель Джефф Безос попал в шпионский скандал. Его телефон взломали после того, как он получил сообщение в мессенджере WhatsApp. Интересно, что отправителем был наследный принц Саудовской Аравии.

Об этом сообщило британское издание Guardian, ссылаясь на собственные источники.

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Как утверждают журналисты, это было зашифрованное сообщение с номера Мухаммеда ибн Салмана и содержало вредоносный файл, который проник в телефон Безоса. Это случилось 1 мая 2018 года, когда Безос получил от принца Саудовской Аравии зараженное видео.

Как пострадал Безос

СМИ пишет, что через несколько часов после этого злоумышленники получили доступ к большому объему данных, которые были на телефоне Безоса. Но о каких данных говорится, издание не сообщает.

При этом в январе 2019 года таблоид National Enquirer опубликовал переписку миллиардера и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес. Журналисты получили информацию от брата телеведущей Майкла Санчеса, заплатив ему 200 тысяч долларов.

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Что говорят в Саудовской Аравии

На скандал отреагировали в посольстве Саудовской Аравии в США. Там слухи о том, "королевство стоит за взломом телефона мистера Джеффа Безоса" назвали абсурдом.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020

Интересно, что ранее консультант по безопасности Гэвин де Беккер тоже заявлял, что именно Саудовская Аравия может быть причастна к взлому телефона Безоса. Он связывал взлом с убийством журналиста Джамаля Хашогги, в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии.

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