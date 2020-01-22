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Телефон Безоса взломали: подозрение пало на принца Саудовской Аравии

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Телефон Джеффа Безоса взломали / currency.com

Один из самых богатых людей мира, американский предприниматель Джефф Безос попал в шпионский скандал. Его телефон взломали после того, как он получил сообщение в мессенджере WhatsApp. Интересно, что отправителем был наследный принц Саудовской Аравии.

Об этом сообщило британское издание Guardian, ссылаясь на собственные источники.

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Как утверждают журналисты, это было зашифрованное сообщение с номера Мухаммеда ибн Салмана и содержало вредоносный файл, который проник в телефон Безоса. Это случилось 1 мая 2018 года, когда Безос получил от принца Саудовской Аравии зараженное видео.

Как пострадал Безос

СМИ пишет, что через несколько часов после этого злоумышленники получили доступ к большому объему данных, которые были на телефоне Безоса. Но о каких данных говорится, издание не сообщает.

При этом в январе 2019 года таблоид National Enquirer опубликовал переписку миллиардера и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес. Журналисты получили информацию от брата телеведущей Майкла Санчеса, заплатив ему 200 тысяч долларов.

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Что говорят в Саудовской Аравии

На скандал отреагировали в посольстве Саудовской Аравии в США. Там слухи о том, "королевство стоит за взломом телефона мистера Джеффа Безоса" назвали абсурдом.

Интересно, что ранее консультант по безопасности Гэвин де Беккер тоже заявлял, что именно Саудовская Аравия может быть причастна к взлому телефона Безоса. Он связывал взлом с убийством журналиста Джамаля Хашогги, в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Скандал Саудовская Аравия Джефф Безос IT-бизнес
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