Xiaomi показала свои телевизоры, которые вскоре представит

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Телевизор Xiaomi TV
Телевизор Xiaomi TV

Недавно мы сообщали, что Xiaomi готовит сразу 6 моделей телевизоров. Однако, это была не официальная информация, а слухи от инсайдеров. Сейчас эти утечки подтвердили и в Xiaomi, а также показали изображения этих телевизоров.

Как пишет ithome, компания обнародовала официальный тизер, на котором отражены будущие телевизоры с 55-и 65-дюймовыми дисплеями.

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В целом, компания должна представить шесть моделей линейки Mi TV Pro. Ранее нам сообщили их названия: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Скорее всего, это будут две 64-дюймовые, одна 55-дюймовая и три 43-дюймовые модели. Но их характеристики нам пока не сообщают.

Нові телевізори Xiaomi

Новые телевизоры Xiaomi

Бонус. Вместе с публикацией тизера компания анонсировала прием предварительных заказов на Mi TV Pro. Пользователи, которые внесут депозит в размере 100 юаней (примерно 15 долларов или 350 гривен) в период с 15 по 24 сентября бесплатно получат одновременно с телевизором саундбар (аппарат для создания качественного звука) по цене 55 долларов (1400 гривен).

Дата анонса. Как уже ранее сообщалось, анонс новых телевизоров состоится 24 сентября. Тогда же будут представлены новая фирменная прошивка MIUI 11 и новый смартфон Mi 9 Pro 5G.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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