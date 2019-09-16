Xiaomi показала свои телевизоры, которые вскоре представит

Недавно мы сообщали, что Xiaomi готовит сразу 6 моделей телевизоров. Однако, это была не официальная информация, а слухи от инсайдеров. Сейчас эти утечки подтвердили и в Xiaomi, а также показали изображения этих телевизоров.

Как пишет ithome, компания обнародовала официальный тизер, на котором отражены будущие телевизоры с 55-и 65-дюймовыми дисплеями.

К теме: Цифра дня: Redmi продает 295 телевизоров ежеминутно

В целом, компания должна представить шесть моделей линейки Mi TV Pro. Ранее нам сообщили их названия: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Скорее всего, это будут две 64-дюймовые, одна 55-дюймовая и три 43-дюймовые модели. Но их характеристики нам пока не сообщают.

Новые телевизоры Xiaomi

Бонус. Вместе с публикацией тизера компания анонсировала прием предварительных заказов на Mi TV Pro. Пользователи, которые внесут депозит в размере 100 юаней (примерно 15 долларов или 350 гривен) в период с 15 по 24 сентября бесплатно получат одновременно с телевизором саундбар (аппарат для создания качественного звука) по цене 55 долларов (1400 гривен).

Дата анонса. Как уже ранее сообщалось, анонс новых телевизоров состоится 24 сентября. Тогда же будут представлены новая фирменная прошивка MIUI 11 и новый смартфон Mi 9 Pro 5G.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно