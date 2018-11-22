Xiaomi пополнила линейку телевизоров новой моделью

Китайская компания Xiaomi решила расширить линейку телевизоров Mi TV 4S, добавив еще одну новую модель с диагональю 75 дюймов.

Об этом сообщает Gizmochina.

Так, 75-дюймовый Mi TV 4S получил панель 4K HDR LCD с тонкими рамками. Материал корпуса – алюминий.

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Новая модель работает на 64-разрядном процессоре с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме того, новинка имеет поддержку голосового ассистента, правда, он работает только на китайском.

Xiaomi Mi TV 4S поступит в продажу 23 ноября. Его цена составляет 8 тысяч юаней (это около 1150 долларов или 32 200 гривен).

Xiaomi пополнила линейку Mi TV 4S новой моделью

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