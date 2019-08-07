Xiaomi запатентовала смартфон с солнечными батареями

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Xiaomi запатентовала интересный смартфон
Xiaomi запатентовала интересный смартфон / nl.letsgodigital.org

Китайская компания Xiaomi готовит очередную оригинальную новинку. Производитель запатентовал смартфон, что будет питаться от солнечного света – на тыльной стороне смартфона будут размещены солнечные батареи.

Как передает letsgodigital, в патентные документы добавлены схематические изображения, как будет выглядеть будущая новинка.

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Основную часть лицевой панели устройства покрывает безрамочный дисплей. Фронтальной камеры не видно, поэтому, вероятно, она будет выдвижной или спрятана в дисплей.

Xiaomi запатентувала смартфон з сонячними батареями
Запатентованный смартфон Xiaomi

Большую часть задней панели занимает солнечная батарея. Над ней можно увидеть двойную основную камеру. Сканер отпечатков пальцев, тоже, скорее всего, будет вмонтирован в дисплей. Ведь на задней панели его не видно. Сейчас это все данные об устройстве.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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