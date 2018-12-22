Загадочный смартфон компании OnePlus "засветился" на качественных фото

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Загадочный смартфон компании OnePlus "засветился" на качественных фото
Загадочный смартфон компании OnePlus "засветился" на качественных фото / Фото из открытых источников

В сети опубликовали первое изображение следующего смартфона OnePlus. По данным производителя, новинка будет существенно отличаться от всех предыдущих моделей компании.

Об этом сообщает 4PDA.

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На фото из офиса OnePlus можно заметить неизвестный смартфон на экране, а также на столе и в руках главы компании Пита Лау. Особенностью гаджета стал темный круглый элемент на задней стороне. Интересно, что на двух устройствах он находится на разной высоте – вероятно, это инженерные образцы. До сих пор не было понятно, что находится в этом кругу и как смартфон выглядит спереди. Новый рендер отвечает на эти вопросы.

OnePlus
Фото с закрытой презентации нового смартфона OnePlus в офисе компании

Как видно, практически всю переднюю сторону занимает дисплей, в верхнем углу которого находится отверстие под фронтальную камеру, как в Huawei nova 4 и Samsung Galaxy A8s. Куда больше интереса вызывает обратная сторона, где в черном круге находится сразу четыре камеры. Их характеристики пока не разглашаются, но судя по тенденции, одна из них может быть широкоугольной. Между объективами крайне необычно расположилась вспышка.

OnePlus
Рендер нового смартфона OnePlus

Известно, что в начале 2019 года OnePlus планирует выпустить смартфон на Snapdragon 855 с поддержкой 5G, который будет дороже нынешних моделей на 200-300 долларов. Также компания намекнула, что в разработке находится и OnePlus 7 без 5G. Какой из этих аппаратов представлен на изображениях пока неизвестно.

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Теги: Техно Смартфоны Китай OnePlus
Источник: Техно
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