Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика

Зарплаты украинских разработчиков продолжают расти. За год специалист Software Architect получает на 200 долларов больше. Увеличился доход и у среднестатистического Technical Lead на 150 долларов выше, чем в декабре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные профильным порталом dou.ua.

Больше стали зарабатывать и Software Engineers. Да, зарплата Senior программиста за год выросла на 200 долларов – в декабре 2019 года представители этой профессии зарабатывали 3700 долларов.

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Software Engineer получил на 100 долларов больше – 2000 долларов. Junior SE увеличил доход на 70 долларов и в декабре получил 700 долларов.



Сколько заработали украинские разработчики, декабрь 2019

Средняя зарплата разработчиков в городах

Самая высокая средняя зарплата у программистов в Киеве – средние зарплаты Senior-ов достигли отметки 4000 долларов. На втором месте Львов – здесь программисты зарабатывают в среднем 2300 долларов.

Далее следуют Харьков, Днепр и Ивано-Франковск. Средняя зарплата разработчиков в этих городах составляет 2000 долларов. Эксперты отмечают, что такая зарплата достаточно высока, как для Франковска. В то время как в Одессе средняя зарплата существенно ниже – 1550 долларов.

Что касается разновидности компаний, то Senior-разработчики больше всего разрабатывают в продуктовых компаниях – на 400 долларов больше, чем в аутсорсинговых.

Больше платят в продуктовых компаниях и Junior-специалистам – 800 долларов. В аутсорсе начинающие зарабатывают 700 долларов. На 100 долларов меньше Junior-ы получают в сатртапах.

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