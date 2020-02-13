До сервісу перевірки квитанцій підключили Сервісні центри МВС та інші держоргани
Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі головні державні органи. Нагадаємо, що в сервісі можна перевірити банківські квитанції в електронній формі, які раніше вимагали на папері з мокрою печаткою.
Сервіс check.gov.ua запрацював в Україні 24 грудня 2019 року. Він працює таким чином, що замість паперової квитанції з банку користувач отримує її код. А той, хто перевіряє платіж, має зайти на check.gov.ua та ввести код. Це – все.
Читайте також: В Україні запустять електронну акцизну марку: коли і що це таке
Які держоргани підключили до сервісу check.gov.ua:
- Сервісні центри МВС – водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо.
- Міграційна служба – паспорти, закордонні паспорти тощо.
- РАЦСи – усі послуги з народження, шлюбу тощо.
- ЦНАПи – послуги Міграційної служби та РАЦСів.
- Послуги в Обласних державних адміністраціях – ліцензії, витяги тощо.
Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи,
– пояснив у своєму телеграм-каналі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.
Окрім часу, українці таким чином заощадять і гроші, додав міністр. Адже часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями.
Працівники вказаних держустанов отримали службові інструкції. Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, Дубілет закликав телефонувати на гарячу лінію 1545.
Корисно: Додаток Дія – де завантажити
Додамо, що до сервісу check.gov.ua приєднано вже 3 банки, а ще 1-0 установ перебувають на стадії підключення.