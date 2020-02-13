24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

До сервісу перевірки квитанцій підключили Сервісні центри МВС та інші держоргани

1268 Читать новость на русском
До сервісу перевірки квитанції підключили головні держоргани / Колаж 24 каналу

Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі головні державні органи. Нагадаємо, що в сервісі можна перевірити банківські квитанції в електронній формі, які раніше вимагали на папері з мокрою печаткою.

Сервіс check.gov.ua запрацював в Україні 24 грудня 2019 року. Він працює таким чином, що замість паперової квитанції з банку користувач отримує її код. А той, хто перевіряє платіж, має зайти на check.gov.ua та ввести код. Це – все.

Читайте також: В Україні запустять електронну акцизну марку: коли і що це таке

Які держоргани підключили до сервісу check.gov.ua:

  • Сервісні центри МВС – водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо.
  • Міграційна служба – паспорти, закордонні паспорти тощо.
  • РАЦСи – усі послуги з народження, шлюбу тощо.
  • ЦНАПи – послуги Міграційної служби та РАЦСів.
  • Послуги в Обласних державних адміністраціях – ліцензії, витяги тощо.


Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи,
– пояснив у своєму телеграм-каналі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Окрім часу, українці таким чином заощадять і гроші, додав міністр. Адже часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями.

Працівники вказаних держустанов отримали службові інструкції. Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, Дубілет закликав телефонувати на гарячу лінію 1545.

Корисно: Додаток Дія – де завантажити

Додамо, що до сервісу check.gov.ua приєднано вже 3 банки, а ще 1-0 установ перебувають на стадії підключення.

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
47185
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини політики Державна міграційна служба Міністерство внутрішніх справ Кабінет Міністрів України Держава у смартфоні Дмитро Дубілет Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 лютого 21:03 Samsung Galaxy Unpacked 2020: які новинки представила компанія
274
11 лютого 11:15 Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft
Марія Бондар 3956
11 лютого 09:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 1137
10 лютого 21:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 5490
10 лютого 08:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 1857
Новини
Більше новин
Залиште відгук