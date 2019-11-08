Скільки часу потрібно для будівництва міста на Марсі: Ілон Маск окреслив терміни

Очільник компанії SpaceX Ілон Маск поділився в своєму Twitter попередніми розрахунками часових та матеріальних затрат на будівництво марсіанського міста. І незважаючи на серйозні цифри, винахідник планує відправити першу пілотовану місію на Марс вже в 2024 році.

Будівництво міста на Марсі. За оцінками Ілона Маска, для будівництва міста потрібна тисяча кораблів Starship для транспортування елементів інфраструктури і людей, повідомляє Tech Crunch.

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Польоти здійснюватимуться протягом 20 років, оскільки взаємне розташування Землі і Марса дозволяє відправляти космічні експедиції на Червону планету не частіше одного разу на два роки.

Як виглядатиме місто на Марсі – дивіться відео

Також глава компанії розповів про найближчі перспективи компанії. За його словами, кожен Starship зможе виконувати до трьох польотів на навколоземну орбіту щодня – тобто понад тисячу разів на рік. Якщо компанія побудує по кораблю для кожної вже готової ракети Falcon, щорічно SpaceX буде доставляти в космос до 10 мільйонів тонн вантажів.

Хоча необхідності доставки такої кількості матеріалів зараз немає, в майбутньому Маск бачить найближчий космос набагато більш "населеним".

Дата старту місій. Нагадаємо, безпілотна місія на Місяць запланована до 2022 року, пілотована – до 2024 року. У тому ж році планується і перший політ людини до Марсу.

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