Смартфон Samsung Galaxy Note10 засвітився на фото

Вже у серпні має відбутись офіційна презентація нового флагманського смартфона від Samsung – Galaxy Note10. Та вже зараз в мережі з’явились начебто офіційні фото.

Знімки опублікував німецький сайт WinFuture. Видання запевняє, що це реальні фото майбутньої новинки.

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Як свідчать знімки, смартфон отримає градієнтне забарвлення. Також на задній панелі видно блок основної камери, що складається з трьох об’єктивів.

Новинка отримає фірмовий стилус

Майже всю передню панель займає екран, фронтальну камеру заховали у так званій "дірці в екрані". Щоправда, вона буде по центру, а не в кутку, як у Samsung Galaxy S10.

Що ще відомо. За чутками, Samsung Galaxy Note 10 отримає дисплей діагоналлю 6,25 дюйма і топовий процесор Snapdragon 855. Також згідно з витоками, Samsung Galaxy Note 10 буде підтримувати режим роботи Samsung DeX, який доступний топовим смартфонам компанії.

Коли побачимо. За попередніми даними, офіційна презентація нового флагмана відбудеться 7 серпня.

Презентація відбудеться 7 серпня

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