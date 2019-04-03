Смартфони лінійки Samsung Galaxy S10 отримали оновлення

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / 24 Канал

Нові флагманські смартфони від Samsung - Galaxy S10, Galaxy S10+ і Galaxy S10e отримали оновлення програмного забезпечення. Як запевнив розробник, це забезпечило оновлення безпеки Android. Хоча отримали смартфони й інші корисні функції.

Як пише iXBT, оновлення вже отримали користувачі в Китаї.

Користувачі повідомляють, смартфони отримали підтримку швидкої зарядки потужністю 25 Вт, хоча раніше можна було розраховувати тільки на 15 Вт.

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Покращені камери. Нові флагмани від Samsung отримали одні із найкращих камер на ринку. Та з оновленням камери теж отримали покращення. Зокрема, смартфони тепер підтримують технологію "супернічного режиму".

Під час зйомки в умовах недостатнього світла камера робить велику кількість знімків із різною апертурою, які потім комбінуються і об’єднуються у фінальне зображення.

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Смартфони
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