Співробітники Google мітингують проти сексуальних домагань по всьому світу

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Акція протесту працівників Google
Акція протесту працівників Google / Reuters

У четвер, 1 листопада, в офісах Google працівники влаштували масштабну акцію протесту, вимагаючи змінити ставлення до сексуальних домагань в корпорації.

Сотні працівників Google з більш ніж 20 офісів обурені тим, що не мають можливості звернутися до суду, а змушені вирішувати суперечки всередині компанії. Причиною акції протесту стала реакція компанії на сексуальні домагання після виходу скандального звіту The New York Times – повідомляє NBC News.

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Еліса Браун, співробітник Google у Нью-Йорку, сказала, що вона здивована тим, скільки співробітників взяли участь у мітингу та вважає, що компанія має почути їх.

Фото мітингу з соцальних мереж

"Я думаю, що вони зрозуміють, що це дуже серйозно, і визнають, що це проблема, яку потрібно вирішити", – сказала Браун.

Що відомо про сексуальні домагання у Google? Згідно з даними видання The New York Times в 2013 році Річард ДеВол під час співбесіди з потенційною співробітницею розповів їй про "відкритий шлюб" зі своєю дружиною, а також запросив на фестиваль Burning Man, де зробив дівчині некоректну пропозицію. Сексуальні домагання були і з боку топ-менеджерів Google, серед яких виявився творець Android Енді Рубін. Незважаючи на те, що він був у шлюбі, інженер також в 2011 році мав стосунки зі співробітницею з відділу розробників. Відзначимо, що 25 жовтня генеральний директор Google Сундар Пічаї відправив листа всім співробітникам, повідомивши про посилення політики щодо неналежної поведінки та запевнив, що компанія ретельно перевірить кожну скаргу про сексуальні домагання.

Теги: Техно Інтернет Google протести Секс-скандал
Джерело: Техно
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