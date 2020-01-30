Статки Ілона Маска за годину зросли на 2,3 мільярда доларів: причини

Статки американського інженера та підприємця Ілона Маска 29 січня зросли на 2,3 мільярда доларів всього за годину. За даними фахівців, це сталося через зростання акцій компанії Tesla.

Акції Tesla знову подорожчали

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Як повідомляє LiveMint, акції компанії зросли на 12% (до 649 доларів за акцію) після того, як компанія повідомила, що її прибуток в четвертому кварталі 2019 року виявився вищим від прогнозів. Однак на момент закриття торгів вартість акцій впала до 580,99 долара за акцію.

Ілону Маску належить п'ята частина акцій компанії, тому очільник Tesla таким чином збільшив свої статки до 36 мільярдів доларів.

Дохід компанії

Відповідно до звітності компанії, її виручка за цей період зросла до 7,4 мільярда доларів. Це лише на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але значно більше, ніж очікувалося (7 мільярдів).

Чистий прибуток компанії в четвертому кварталі минулого року становив 105 мільйонів доларів. У порівнянні з четвертим кварталом 2018 року вона знизилася на 25%, але компанія прибуткова другий квартал поспіль.

Зауважимо, зараз ринкова вартість компанії перевищує 100 мільярдів доларів.

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