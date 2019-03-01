Телескоп зафіксував злиття двох галактик

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Злиття галактик
Злиття галактик

Астрономи за допомогою телескопа Spitzer побачили рідкісні кадри злиття галактик. Таке злиття призводять до неминучої загибелі зірок.

Як пише naked-science, унікальні знімки оприлюднила Лабораторія реактивного руху NASA. Поки що галактики не зійшлися остаточно, але вони вже потужно впливають один на одного гравітацією.

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Сила тяжіння призведе до зупинки утворення нових зірок, тому галактиці доведеться лише повільно згасати.

Чому ці кадри важливі. Зараз злиття галактик відбувається дуже рідко. При цьому 6 – 9 мільярдів років тому ці процеси відбувалися значно частіше. Тож побачити подібне злиття – справді рідкісна змога.

Телескоп зафіксував злиття двох галактик

Як відбувається злиття галактик 

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Теги: Техно Новини Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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