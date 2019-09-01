Телевізор від Xiaomi Redmi TV за ціною смартфона: технічні деталі та характеристики новинки

У Китаї відбулася презентація першого телевізора бренду Redmi – Redmi TV. Пристрій представили в одній модифікації з діагоналлю 70 дюймів. Як і у випадку з іншою продукцією, виробник пропонує значні характеристики за вельми доступною ціною.

Redmi TV оснащений 70-дюймовою панеллю з роздільною здатністю Ultra HD 4K і підтримкою розширеного динамічного діапазону. Виробник стверджує, що площа такого екрану на 60% більше в порівнянні з 55-дюймовими моделями.

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Оптимальною відстанню для отримання максимального задоволення від перегляду контенту на новому телевізорі є 1,9-2,8 метра.

Характеристики Redmi TV

Усередині новинки встановлений чотирьохядерний процесор Amlogic з частотою 1,5 ГГц і інтегрованою графікою Mali-450 MP3. Заявлена ​​підтримка Dolby Audio і DTS–HD. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ, а вбудованої – 16 ГБ.

Є можливість підключення зовнішніх накопичувачів через два роз'єми USB. Серед інших інтерфейсів є три HDMI, мережевий порт RJ-45, оптичний аудіороз'єм S / PDIF, AV-вхід, Bluetooth 4.2 і двохдіапазонний Wi-Fi 802.11ac.



Телевізор Redmi TV від Xiaomi

Інтерфейс Redmi TV представлений рекомендаційною системою PatchWall, знайомої від телевізорів Xiaomi. Її особливість полягає в можливості універсального пошуку контенту за всіма встановленими додатками і персональні рекомендації з швидким доступом до фільмів, серіалів або телешоу прямо з головного екрана.

Ціна. Redmi TV надійде в продаж в Китаї з 10 вересня за ціною 531 доллар – 13 230 гривень. Про доступність в інших регіонах поки немає інформації.

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