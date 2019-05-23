Цифра дня: скільки заробляє середньостатистичний працівник Xiaomi

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Скільки заробляє працівник Xiaomi
Скільки заробляє працівник Xiaomi / dnaindia.com

Китайська компанія Xiaomi опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2019 року. Разом із іншими цифрами в компанії назвали і кількість працівників, а також середньостатистичну зарплату.

Як пише MyDrivers, тепер стало відомо, що у компанії Xiaomi працюють 16 473 людини. З них 15 357 осіб працюють в Китаї, переважно в штаб-квартирі в Пекіні. Решта здебільшого у відділеннях в Індії та Індонезії.

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Із загальної кількості працівників – 7 120 займаються науково-дослідною та дослідно-конструкторською роботою.

Зарплата. У першому кварталі 2019 року виплати Xiaomi на винагороди і компенсації склали понад 2 мільярді юанів (понад 760 мільйонів гривень). Якщо розділити цю суму на кількість працівників, то на кожного працівника у середньому припадає 41 300 юанів на місяць (це трохи менше 6 тисяч доларів або 157 тисяч гривень).

Щоправда, ця сума включає витрати на навчання співробітників, їхнє соціальне забезпечення, виплати в резервний фонд, на страхування тощо, тому реальна середня зарплата, буде трохи нижчою.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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