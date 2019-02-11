В Google Maps тестують доповнену реальність: як це відбувається

Компанія Google тестує нову функцію сервісу Google Maps з доповненою реальністю (AR). Як це відбувається показали у спеціальному ролику.

Тестувати нову функцію доповненої реальності довірили журналістові The Wall Street Journal. Наразі вона працює лише у тестовому режимі.

Як бачимо у ролику, журналіст гуляє по Сан-Франциско з Android-смартфоном, та за допомогою сервісу Google Maps з функцією AR вивчає територію.

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Так, оновлений застосунок зчитує розташування користувача по GPS, потім використовує дані Street View, щоб уточнити його. Далі сервіс показує великими стрілками напрямки по вулиці, де стоїть користувач.

Щоправда, поки нова функція дійде до користувачів, вона може зазнати істотних змін. Коли можна буде побачити оновлений додаток на смартфонах простих користувачів – поки невідомо.

Як працює Google Maps з доповненою реальністю

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