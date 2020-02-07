В КНДР представили смартфон власного виробництва: особливості та фото новинки
Хоча Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) не надто відома як виробник електронного обладнання, в країні періодично розробляють різні девайси. Нещодавно в мережі з'явилися подробиці щодо нової моделі північнокорейського смартфона, який призначений для внутрішнього ринку.
Як виглядає смартфон
До теми: Офіційний сайт Samsung розкрив назву і дизайн нового флагмана
Інсайдери також опублікували якісні зображення, що розкривають особливості дизайну пристрою з екзотичною назвою Kindalai 7.
Опубліковані в мережі фотографії новинки демонструють імовірно бюджетну модель з каплевидним вирізом для селфі-датчика, подвійною основною камерою і сканером відбитків пальців на задній кришці корпусу.
Особливості смартфона
За даними північнокорейських ЗМІ, новинка розроблена компанією Wanjingtai Information Technology, в штат якої входять "талановиті і першокласні фахівці в сфері мобільного устаткування, розробки операційних систем, біометричних технологій та розробки ігрового програмного забезпечення".
Дизайн смартфона Kindalai 7
За заявою виробника, Kindalai 7 оснащений сучасною технологією біометричної аутентифікації з можливістю розпізнавання обличчя і голосу користувача. Також заявлена функція віртуального асистента, здатного розпізнавати команди і здійснювати транслітерацію мови в текст.
Працює новинка під управлінням фірмової операційної системи – за чутками, створеної на базі Google Android.
Промо-матеріали до анонсу смартфона Kindalai 7
Детальні технічні характеристики і вартість нового північнокорейського смартфона не повідомляються.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно