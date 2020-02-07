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В КНДР представили смартфон власного виробництва: особливості та фото новинки

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Kindalai 7: особливості північнокорейського смартфона / Фото з вільних джерел

Хоча Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) не надто відома як виробник електронного обладнання, в країні періодично розробляють різні девайси. Нещодавно в мережі з'явилися подробиці щодо нової моделі північнокорейського смартфона, який призначений для внутрішнього ринку.

Як виглядає смартфон

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Інсайдери також опублікували якісні зображення, що розкривають особливості дизайну пристрою з екзотичною назвою Kindalai 7.

Опубліковані в мережі фотографії новинки демонструють імовірно бюджетну модель з каплевидним вирізом для селфі-датчика, подвійною основною камерою і сканером відбитків пальців на задній кришці корпусу.

Особливості смартфона

За даними північнокорейських ЗМІ, новинка розроблена компанією Wanjingtai Information Technology, в штат якої входять "талановиті і першокласні фахівці в сфері мобільного устаткування, розробки операційних систем, біометричних технологій та розробки ігрового програмного забезпечення".


Дизайн смартфона Kindalai 7

За заявою виробника, Kindalai 7 оснащений сучасною технологією біометричної аутентифікації з можливістю розпізнавання обличчя і голосу користувача. Також заявлена ​​функція віртуального асистента, здатного розпізнавати команди і здійснювати транслітерацію мови в текст.

Працює новинка під управлінням фірмової операційної системи – за чутками, створеної на базі Google Android.


Промо-матеріали до анонсу смартфона Kindalai 7

Детальні технічні характеристики і вартість нового північнокорейського смартфона не повідомляються.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони КНДР
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