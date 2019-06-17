В Siemens навчилися зберігати електроенергію в каменях

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В Siemens навчилися зберігати електроенергію в каменях
В Siemens навчилися зберігати електроенергію в каменях / Unsplash

Дочірня компанія Siemens – Gamesa Corporacion Tecnologica – оголосила про завершення будівництва та введення в експлуатацію термального накопичувача для зберігання електроенергії. Головною особливістю цього проекту стало зберігання енергії у вулканічних каменях.

Як повідомляє 4PDA, експериментальна установка отримала назву ETES (electric thermal energy storage), а розмістили її в Гамбурзі (Німеччина).

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Як працює нова розробка? Енергія, що виробляється вітровою електростанцією, перетворюється в гаряче повітря, яке використовується для нагріву близько тисячі тонн вулканічної породи до температури 600 градусів. Спеціальний захисний насип і термоізольована кришка запобігають втраті тепла, завдяки чому воно може зберігатися протягом тижня і навіть довше.

ETES
Принцип роботи ETES

Виробник запевняє, що експериментальна установка здатна накопичувати і зберігати до 120 мегават-годин.

При необхідності накопичена теплова енергія перетворюється назад в електрику за допомогою парової турбіни. Також її планують продавати місцевій комунальній компанії Hamburg Energie.

ETES
Напис на ETES "Ласкаво просимо в новий кам'яний вік"

Плани на майбутнє. У планах Gamesa Corporacion Tecnologica використовувати нову технологію зберігання енергії в камені в комерційних проектах, збільшивши місткість і потужність накопичувача. Компанія має намір вже в найближчому майбутньому зберігати таким чином кілька гігават-годин.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розробки Електроенергія Siemens
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