Виглядає реалістично: з Барака Обами зробили супергероя – відео

"Жертвою" нейромережі Deepfake, яка може підмінити людей на відео, став президент США Барак Обама. З нього зробили головного героя фільму "Чорна пантера". Вийшло дуже гармонійно.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Sham00k. При створенні відео блогер використав не лише нейромережу Deepfake, а й іншу технологію штучного інтелекту – Stable Voices, яка може генерувати мову реальної людини.

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Виглядає відео до моторошного реалістично – ніби Обама справді грає у цьому фільмі.

Інші "постраждалі". Раніше за допомогою Deepfake замінили Роберта Де Ніро на Аль Пачино в "Таксисті", Кіану Рівза на Уілла Сміта і Брюса Лі в "Матриці", Тома Харді на Мела Гібсона в "Божевільний Макс: Дорога люті" тощо.

Обама в ролі "Чорної пантери": відео

Що відомо про Deepfake? Це система, що працює на базі штучного інтелекту. Вона може синтезувати зображення людини – поєднання і накладення існуючих зображень та відео на інші зображення чи відео.



Дуже часто Deepfake використовують у порнографії, наприклад для створення відео із зірками. Deepfake-порнографія з'явилася у 2017 році. Вона заборонена сайтами, включаючи Reddit, Twitter і Pornhub.

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