Xiaomi випустила компактний павербенк з підтримкою бездротової зарядки

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Xiaomi випустила компактний павербенк з підтримкою бездротової зарядки
/ Unsplash

Xiaomi представила в Китаї незвичайну модель павербенку. У компактному корпусі виробник умістив не тільки акумулятор на 10 тисяч мАг, а й котушку для бездротової зарядки сумісних пристроїв.

Крім того, аксесуар виконаний в досить нетиповому для компанії дизайні.

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Павербенк має квадратну форму і компактні габарити: 90 х 80 х 26 і при вазі 234 грами згори і знизу поверхню обшита тканиною. З одного боку розташувалася індукційна котушка для бездротової зарядки пристроїв з підтримкою даної технології. Це можуть бути смартфони, смарт-годинник, бездротові навушники.


Унікальний павер-бенк від Xiaomi

З роз'ємів передбачений micro-USB для зарядки безпосередньо самого акумулятора і два повнорозмірних USB Type-A з вихідною потужністю 10 Вт для підключення інших пристроїв. Таким чином, одночасно від пауербанка можуть харчуватися відразу три гаджета.

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Павербенк вартуватиме 15 доларів

Рівень заряду відображається чотирма світлодіодами після натискання кнопки. Також виробник передбачив отвори для кріплення ремінця. Акумулятор випускатимуть в сірому та чорному кольорах і вже доступний в Китаї за ціною 15 доларів.

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Теги: Китай Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно 24
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