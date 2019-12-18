Xiaomi запатентувала оболонку MIUI для смартфонів майбутнього

Компанія Xiaomi недавно запатентувала графічний дизайн оновленого призначеного для користувача інтерфейсу фірмової оболонки MIUI. Виробник планує розвивати ідеї, продемонтсровані в революційному смартфоні Xiaomi Mi Mix Alpha.

Патентні зображення демонструють, як буде виглядати користувальницький інтерфейс на пристроях, які оснащені екранами, що огортають смартфон. До таких належить раніше анонсований концептуальний телефон Xiaomi Mi Mix Alpha.

До теми: Xiaomi Mi Mix Alpha: коли вийде революційний смартфон

Ще рік тому Xiaomi подала документи для реєстрації "графічного інтерфейсу користувача для мобільних телефонів", які оснащені екранами з усіх боків. Цей патент був затверджений 13 грудня 2019 і перебуває в базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Яким буде інтерфейс майбутнього Xiaomi

У патенті присутні ескізи, на яких показані інтерфейси музичного плеєра, камери, додатка погоди і та інших програм. Згідно з патентною інформації, передня, задня, ліва і права сторони телефону є екранами.

На лівій частині смартфона з'являються системні повідомлення, а на правій можна розташовувати іконки для швидкого доступу до найбільш популярних функцій, наприклад, щоб зробити фото, скріншот, відрегулювати гучність, керувати музикою і та іншими функціями.

Така інформація, як дзвінки, повідомлення, час, погода і заряд також виводяться на лівий і правий екрани. Цей патент підтверджує, що Xiaomi планує розвивати ідею створення смартфонів, схожих на Xiaomi Mi Mix Alpha.

Кілька рендерів на базі цієї інформації створив ресурс Letsgodigital, який стверджує, що наступний смартфон Xiaomi з подібним інтерфейсом отримає підекранну камеру.

Зображення запатентованого інтерфейсу

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