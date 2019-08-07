Xiaomi запатентувала смартфон з сонячними батареями

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Xiaomi запатентувала цікавий смартфон
Xiaomi запатентувала цікавий смартфон / nl.letsgodigital.org

Китайська компанія Xiaomi готує чергову оригінальну новинку. Виробник запатентував смартфон що живитиметься від сонячного світла – на тильній стороні смартфона будуть розміщені сонячні батареї.

Як передає letsgodigital, у патентні документи додані схематичні зображення, як виглядатиме майбутня новинка.

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Основну частину лицьової панелі пристрою покриває безрамковий дисплей. Фронтальної камери не видно, тож, ймовірно, вона буде висувною або захована у дисплей.

Xiaomi запатентувала смартфон з сонячними батареями

Запатентований смартфон Xiaomi 

Велику частину задньої панелі займає сонячна батарея. Над нею можна побачити подвійну основну камеру. Сканер відбитків пальців, теж, найімовірніше, буде вмонтований в дисплей. Адже на задній панелі його не видно. Наразі це всі дані про пристрій.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Смартфони
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