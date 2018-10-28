Інколи об'єми інформації, яку ви плануєте перенести з одного носія на інший, занадто великі і звичайною флешкою тут не обійтися. Тоді на допомогу прийде зовнішній жорсткий диск.

Техно 24 підготував для вас цікавий лайфхак, як отримати зовнішній жорсткий диск і зекономити кілька сотень гривень.

Як обрати жорсткий диск

Для початку потрібно обрати сам жорсткий диск. Відзначимо, що ми обирали звичайний хард для ноутбука. Тут варто звернути увагу на виробника та об'єм пам'яті, яка вам необхідна. Якщо з останнім визначитися дуже легко, то з виробником доведеться трохи помучитися.

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Найбільш якісні жорсткі диски виробляє компанія Western Digital. Вона є одним із лідерів на ринку HDD. Окрім того, WD має широкий спектр моделей, які призначені для різних цілей. Найпопулярніші з них Blue, Green, Black та Red.

Blue – основні моделі універсального призначення, нижчої цінової категорії, які підходять для офісного сегмента використання. Серед твердотільних накопичувачів – накопичувачі SATA III в форм-факторах 2.5 і M.2, з максимально можливими показниками SATA III.



Жорсткі диски компанії Western Digital

Green – ці моделі позиціонуються як "екологічні", тож орієнтовані на забезпечення таких характеристик, як знижене енергоспоживання, знижені рівні шуму і вібрації. Забезпечення цих якостей, можуть впливати на швидкість роботи, знижуючи загальну продуктивність. Серед твердотільних накопичувачів – накопичувачі бюджетного сегмента SATA III в форм-факторах 2.5 і M.2 з характеристиками нижче, ніж максимально можливі показники SATA III.

Black – моделі призначені для підвищених навантажень, які застосовують для установки операційної системи, ресурсоємних ігор і програм. Серед твердотільних накопичувачів – високопродуктивні накопичувачі M.2 PCI-E, які розраховані на найвимогливіші операції.

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Red – лінійка моделей, орієнтована на цілодобову роботу, наприклад, в мережевих пристроях, у виробництві цих моделей приділили більше уваги захисту від перегріву, пошкоджень, більше зниженого енергоспоживання.



HDD WD Blue працює стабільно та без лишніх шумів

Нам до рук потрапив HDD WD Blue на 1 ТБ. Забігаючи наперед, можна сказати, що цей жорсткий диск демонструє стабільну роботу та низьку вібрацію та шуми під час роботи (вони майже не відчутні).



Як виглядає жорсткий диск із іншого боку

Окрім Western Digital виробництвом жорстких дисків займаються такі компанії, як Seagate, Toshiba, Hitachi. Вони мають харди різних об'ємів та цінової категорії.

Як обрати кишеньку для зовнішнього жорсткого диска

Коли ви визначилися із жорстким диском, настає час обрати кишеньку для нього. Тут головний акцент на ваш смак. Проте варто також звернути увагу на характеристики самого жорсткого диску, форм-фактор та швидкість передачі даних.

Перш за все, звертаємо увагу на припис у назві диску SATA III. SATA – це інтерфейс, який забезпечує обмін даними із накопичувачем інформації. Тому кишеньку слід обирати відповідно до того, що у вас в описі харду, адже він банально може не підійти.



Кишенька для жорсткого диску

Далі звернемо увагу на форм-фактор. Якщо пояснити просто, то форм-фактор це розміри самого жорсткого диску. Переважно в характеристиках виробники зазначають його окремим пунктом, проте якщо ви не побачили це в окремій графі не слід панікувати. Після SATA III йдуть "загадкові" цифри, приміром, 2.0. Саме вони і визначають форм-фактор. Тут також варто бути максимально точним і не мудрувати, обираючи кишеню із форм-фактором 3.0, адже вона може не підійти за розміром і вам доведеться витратитися на ще одну.

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Далі обираємо швидкість передачі даних. Так, інколи це насправді важливо. Отже, якщо вам не принципово скільки часу ваші файли будуть вивантажуватись на жорсткий диск, то цей пункт можна пропустити. Якщо ж вам необхідна максимальна швидкість передачі даних, зверніть увагу, що пише в характеристиках кишеньки після USB. Якщо там цифри 2.0, то новий пристрій отримуватиме дані зі стандартною швидкістю. Хочете швидше? Тоді обирайте USB 3.0 і вище.



Для того, щоб зібрати зовнішній жорсткий диск, його необхідно просто вставити в кишеньку

Далі нам потрібно зібрати цей весь девайс. Насправді з цим може справитись навіть маленька дитина, звісно, якщо вона вміє користуватися викруткою. Просто вставляємо наш HDD у відповідний роз'єм і скручуємо кишеньку.

Як ініціалізувати жорсткий диск

Потім найцікавіше. Якщо ви придбали новий жорсткий диск, для початку вам його потрібно ініціалізувати. Якщо ж ви придбали вживаний хард, то пропускайте цей пункт.

Для ініціалізації HDD його необхідно підключити до комп'ютера. Далі необхідно зайти в налаштування. Отже, розглянемо метод ініціалізації для операційної системи Windows 10 та 8.1.

Натисніть кнопку "Пуск", введіть diskmgmt.msc в поле "Почати пошук", клацніть правою кнопкою миші diskmgmt.mscі виберіть пункт "Запуск" із правами адміністратора. При необхідності введіть облікові дані для облікового запису користувача, що має права адміністратора.

Примітка. При виявленні системою Windows не ініціалізованого диска відкриється таке вікно.



Як ініціалізувати жорсткий диск

У діалоговому вікні Ініціалізації диска клацніть GPT (GUID таблиці розділів) і натисніть кнопку ОК.

Примітка. Якщо цей параметр вибрано, цей жорсткий диск не розпізнається версіями старшими за Windows XP.



​Як ініціалізувати жорсткий диск

Перевірте в вікні управління дисками, щоб переконатися, що диск ініціалізований. Якщо це так, рядок стану для цього диска в нижній частині вікна слід вказувати диск Online.

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Після ініціалізації диска, потрібно створити розділ і потім відформатувати цей розділ за допомогою файлової системи. Це дасть змогу зберігати дані в цей розділ. Далі ви можете обрати назву для свого диску. Ви можете призначити для нього букву, або ж самостійно вигадати назву. Щоб зробити це, клацніть правою кнопкою миші на незайняте місце на правій стороні рядка стану для цього диска і натисніть кнопку "Створити простий том". Дотримуйтесь інструкцій в майстрі ініціалізації для завершення цього процесу.



Коли HDD пройшов ініціалізацію, то загорівся індикатор

Коли диск отримав свою назву, всі інші пристрої виявлятимуть його без проблем. Таким чином ви отримуєте зовнішній жорсткий диск та в середньому економите до 200 гривень.

Приємного користування!

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