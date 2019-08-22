YouTube втратить популярну функцію: деталі

За останні роки YouTube перестав бути звичайним «складом» відеороликів. Своїми можливостями відеохостинг нагадує соціальну мережу, проте саме таку "непрофільну" функцію розробники вирішили відключити.

Яку функцію відключать? Функція прямого обміну повідомленнями між користувачами YouTube з'явилася ще два роки тому. Але незабаром така можливість зникне, повідомляє Android Headlines.

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Згідно з публікацією в розділі техпідтримки сервісу, це відбудеться вже 18 вересня. За словами представників YouTube, нововведення пов'язане з новою концепцією відеохостингу: обговорення роликів пропонується вести на сторінках самих відео, а не в особистих повідомленнях.

Реакція користувачів. Згідно з численними коментарями до новини, багато користувачів не в захваті від нової політики сервісу. Деякі навіть відзначили, що знайшли собі нових друзів тільки завдяки спілкуванню в особистих повідомленнях.

Як можна буде обговорити відео? Менеджер YouTube, який опублікував пост, зазначив, що можливість поділитися відео як і раніше буде доступна для відправки посилань на відеоролики в Facebook, Twitter, Reddit та інші майданчики. Залишиться у бажаючих і можливість обговорити ролик поза сторінкою коментарів, скопіювати посилання і відправити її адресату.

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