З ким, коли і як: мобільні додатки збирають інформацію про секс користувачів

Деякі мобільні додатки для відстеження менструації збирають дані про статеве життя користувачів та передають її Facebook. Отримані дані рекламодавці можуть використовувати для контекстної реклами.

Як пише Science alert, йдеться про додатки для відстеження менструації Maya й MIA Fem.

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Вони передають Facebook інформацію про день і час, коли користувач займався сексом, тип контрацепції, настрій, еяколяцію тощо.

Деталі. У мережі виявили незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців. Ці дані роботодавці можуть використовувати для дискримінації, а рекламодавці – для таргетування контенту.

Як свідчать результати дослідження Privacy International, дані могли використовувати роботодавці та страхові компанії для дискримінації жінок.

Інформацію передають через комплект програмного забезпечення Facebook – продукт, що дає змогу розробникам створювати додатки для конкретних операційних систем, відслідковувати аналітику тощо.

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