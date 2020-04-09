Запрацювала онлайн–карта, яка демонструє можливості українських лікарень у боротьбі з COVID-19

Завдяки спільній роботі компанії YouControl та представників держструктур і громадських організацій запущено унікальну інтерактивну карту. Вона наводить дані про забезпечення усіх опорних лікарень України. Саме ці лікарні МОЗ обрало для лікування COVID-19.

Інтерактивну карту презентували у четвер, 9 квітня. Про це зазначається у фейсбуці Українського кризового медіа-центру.

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Особливості проєкту

В ході роботи над картою було використано звіти усіх лікарень щодо забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням, працівниками, а також щодо кількості ліжок.

Онлайн-карта самостійно аналізує дані та визначає показники, на скільки днів вистачить ресурсів лікарні. Цей показник розраховується на основі алгоритмів МОЗ.



Інтерактивна карта забезпечення українських опорних лікарень / Скріншот

Що саме показує карта

Зараз за допомогою інтерактивної карти можна дізнатися наступну інформацію:

залишки, потреби та прогноз забезпечення лікарень в обладнанні (засоби індивідуального захисту, тести, ШВЛ);

кількість лікарів (їх кваліфікація, скільки працює з Covid-19);

кількість ліжок (зайнятих і вільних серед боксових, інфекційних, реанімаційних тощо);

захворюваність (кількість осіб з підозрою, госпіталізованих, підтверджених та смертельних випадків).

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